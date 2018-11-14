Şanlıurfa'da Motosikletin Çarptığı Kişi Öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İsmail D'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Kurtuluş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Demir'e çarptı.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Mustafa Demir,Birecik,Şanlıurfa
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:37