Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da motosikletin iş yerine girme anı kameraya yansıdı - Haber

Şanlıurfa'da motosikletin iş yerine girme anı kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosikletin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:04Şanlıurfa'da motosikletin iş yerine girme anı kameraya yansıdı
'nın ilçesinde motosikletin iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Camikebir Mahallesi Sevil Figen Erol Caddesi'nde kaldırıma çıkan motosiklet, dönerci dükkanına girdi.
Sürücü ve iş yeri sahibi Veysel Akbaş, kazadan yara almadan kurtuldu.
İş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin içeri girmesi, sürücünün motosikletini çıkarması ve devrilen malzemeleri toplaması yer alıyor.
İş yeri sahibi Akbaş, kaza nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığını ve sürücüden şikayetçi olmadığını söyledi.
Her sabah yaptığı gibi iş yerini açmaya geldiğini belirten Akbaş, "Tam kepenkleri kaldırdım ki nereden geldiğini göremediğim motosiklet arkadan gelip bana çarptı. Sonradan tanıdığım biri çıktı, şikayetçi olmadım. Zaten kendisi de yaralı değildi, böylece olay kapandı. Kısa süreli şok yaşadım, yardımcı oldum, o da motosikleti kaldırdı. Beraber malzemeleri çıkardık ki kendisi de yardım etti. Çarpma sırasında malzemelerin hepsi devrildi ve her biri bir yana savruldu." diye konuştu.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:44 Tokat yemekleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı
17:44 Kara Şahin "Türk aklı" ile uçacak
17:43 İstanbul Sözleşmesi, AP'de 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyuyla onaylandı
17:42 Kosova'dan arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyor
17:42 Siber güvenlik lisesi için çalışmalar başladı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
20:20 Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!
28.11.2019 17:45:05