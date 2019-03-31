Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı.

OLAYLARA KARIŞANLAR GÖZ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.

İşte 25 kişinin yaralandığı olaydan görüntüler;

Kaynak: DHA