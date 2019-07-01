01.07.2019 17:05
Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da müzik kurslarına yoğun ilgi

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, müziğe ve sanata ilgi duyan gençleri eğitmek amacıyla bağlama, keman, ney, piyano ve gitar kurslarından vatandaşların ücretsiz faydalanmalarını sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, müziğe ve sanata ilgi duyan gençleri eğitmek amacıyla bağlama, keman, ney, piyano ve gitar kurslarından vatandaşların ücretsiz faydalanmalarını sağlıyor.

Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere eğitim setleri, deneme sınavları, kırtasiye yardımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında da çocuk ve gençlere yönelik kurslarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'ün talimatlarıyla Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ve her yaştan vatandaşın katılabildiği ücretsiz kurslarda, eğitimler uzman öğreticiler tarafından sağlanıyor ve kursun sonunda kursiyerlere katılım belgesi veriliyor.

Bağlama , keman ve gitar çalmayı çok sevdiklerini belirten kursiyerler kendilerine bu imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , Bağlama , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:31 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı
18:31 ŞİLE'DE RENKLİ KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI -2
18:31 Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e tünel tepkisi
18:31 Firari hükümlü tatile gittiği ilçede yakalandı
18:31 BURSA Ayvalık'ta renkli Kabotaj Bayramı kutlaması
18:30 Uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor
18:30 Karabük Belediyesi'nin pazar yeri çalışmaları sürüyor