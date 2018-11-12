Şanlıurfa'da Nefes Borusuna Mama Kaçan Bebek Öldü

Şanlıurfa
'da nefes borusuna mama kaçan 4 aylık bebek, hayatını kaybetti. Merkez Haliliye
ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Karpuzlu
Mahallesi'nde, 4 aylık bebek Hatice
Yıldız'ın nefes alamadığını fark eden ailesi bebeklerini Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Hastanedeki kontrollerde nefes borusuna mama kaçtığı belirlenen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haliliye,Merkez,Şanlıurfa
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:52