Şanlıurfa
'da nevruz etkinliğinde slogan atan 15 kişiye gözaltı
Şanlıurfa'da, HDP
öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı. HDP İl Teşkilatı'nca Paşabağı Mahallesi'ndeki boş alanda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamanın yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan
ve Nusrettin Maçin
'in de katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Halay çeken kalabalıktaki bazı kişiler terör örgütü PKK
ve elebaşı Abdullah Öcalan
lehine yasa dışı slogan atarak pankart açtı. Bunun üzerine polisin belirlediği 15 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: DHA