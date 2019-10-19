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Şanlıurfa'da odun talaşının altında 254 kilo esrar bulundu

Şanlıurfa'da odun talaşının altında 254 kilo esrar bulunduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi.

19.10.2019 11:45
Şanlıurfa'da odun talaşının altında 254 kilo esrar bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilogram 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceğine dair bilgi aldı. Bu kapsamda, kent girişinde yapılan kontrolde odun talaşı yüklü kamyonet durduruldu. Araçta özel eğitimli dedektör köpekle yapılan aramada, talaşların altına gizlenmiş 254 kilogram 200 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da odun talaşının altında 254 kilo esrar bulundu

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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