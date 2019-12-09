Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane - Haber

Şanlıurfa'da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor.

09.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:12Şanlıurfa'da Öğrenciler için ücretsiz çamaşırhane
'nın İlçesinde eğitime destek faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştırmak adına kentte bir ilk olan çamaşırhane uygulamasını hayata geçiriyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta eğitime verdiği destekle öne çıkan Haliliye Belediyesi bu kez üniversite öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sırrın Mahallesinde bulunan hizmet binasında üniversite öğrencilerinin kıyafetlerini yıkamak için kurulan çamaşırhaneyi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencilerinin sıkça karşılaştığı sorunlardan biri olan çamaşır yıkama işlemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, bu uygulamayı kısa bir süre içinden hayata geçirmeyi planlıyor. Üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak olan çamaşırhanede öğrenciler getirdikleri kirli kıyafetlerini görevlilere teslim edecek. Öğrencilere görevliler tarafından verilen tarihte öğrenciler belirlenmiş dolap numarasından temiz kıyafetlerini alabilecekler.

Öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak olan bu uygulamadan ilçede bulunan tüm üniversite öğrencileri ücretsiz yaralanabilecek. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞREF GANİ LE GÖRÜŞÜYOR - Haber
15:34 Nalan'dan gece yarısı baskın - Haber
15:33 MALTEPE D-100'DEKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA (1) - Haber
15:29 Etimesgut Belediyesinden engelsiz sanat - Haber
15:28 AFAD gönüllüleri Türkmen Şelalesi'nde çöp topladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:43:06