Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği - Haber

Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

08.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:37Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği
Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin moral ve motivasyonunu arttırmaya adına düzenlenen proje kapsamında öğrencilere sinema etkinliği düzenlendi. Öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gençleri geleceğe hazırlarken bir yandan da sosyal yaşantısına katkı sağlıyor. Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sinema etkinliğine Cengiz Topel İlkokulunda eğitim gören 200'e yakın öğrenci katılım sağladı.

Başlatılan çalışmalardan mutlu olan öğrenciler Büyükşehir Belediyesine bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:48  BM'den İdlib'e 96 tır insani yardım - HATAY - Haber
15:48  Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rus gazının (Türkiye üzerinden) Avrupa'ya sevk edilmesi bütün Avrupa... - Haber
15:47  Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı - Haber
15:47  Trakya Üniversitesi, 'Arnavutluk' için el ele verdi - Haber
15:42  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Slovenya Müslümanları Müftüsü'nü kabul etti - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:49:41