Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da öğretmenler engelli öğrenciler yararına sahne aldı - Haber

Şanlıurfa'da öğretmenler engelli öğrenciler yararına sahne aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğretmen, geliri engelli öğrenciler yararına kullanılmak üzere düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

09.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:23Şanlıurfa'da öğretmenler engelli öğrenciler yararına sahne aldı
'nın Siverek ilçesinde bir grup öğretmen, geliri engelli öğrenciler yararına kullanılmak üzere düzenlenen etkinlikte sahne aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan öğretmenler, "Ali Öğretmen" isimli tiyatro oyununu sergiledi.
Tiyatronun ardından müzik öğretmenleri tarafından okunan türküler, katılımcıların beğenisini kazandı.
Yöreye özgü parçaların da seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar halay çekerek eğlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Düşünekli, yaptığı konuşmada, etkinlik öncesi toplanan bağışlarla maddi durumu yetersiz ve evden çıkamayan engelli öğrencilere akülü sandalye almayı hedeflediklerini belirterek, "Programımız çok güzel ve eğlenceli geçti." dedi.
Halit Gülpınar Ortaokulu müzik öğretmeni Oytun Çakmak da projede yer aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Engelliler ile toplumun bir noktada buluşmasını sağlamak için projeye destek verdik. Bundan gurur duyuyorum. Engelli kardeşlerimize ciddi manada güzel yardımlarda bulunulacak." diye konuştu.
Mimar Sinan Ortaokulu müzik öğretmeni Ayşenur Olgun ise konserin güzel bir amaca hizmet ettiğini, her zaman engellilerin yanında olacaklarını söyledi.
Etkinliğin sonunda protokol üyeleri, öğretmenlere plaket verdi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38 El Halil'de Yahudi mahallesi projesi nedeniyle greve gidildi - Haber
12:38 Pilot ilçe Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi çalışmaları - Haber
12:38 Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı - Haber
12:36 Vefat eden eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için tören düzenlendi - Haber
12:33 Nazilli'de görev yapan muhtar eşlerinden Başkan Özcan'a anlamlı hediye - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
9.12.2019 12:44:33