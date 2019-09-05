Şanlıurfa'da öğretmenler okul boyadı

Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde öğretmenler görev yaptıkları okulu boyadı.
İlçeye 7 kilometre mesafedeki Öncüler Orta Okulu'nun boyayan gönüllü öğretmenler, okulun duvarlarına da çeşitli resimler çizdi.
Okul Müdürü Mustafa Fırathan, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını amaçladıklarını söyledi.
Okul öncesi öğretmeni Fulya Harmanlı da öğrencilerle daha iyi bir atmosferde ders yapabilmek için okulu boyadıklarını belirterek, yeni eğitim yılında tüm meslektaşlarına başarılar diledi.