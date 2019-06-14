14.06.2019 13:11
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Şanlıurfa'da okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da, okul çıkışında liseli öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada Halil D. (16) yaralandı.

ŞANLIURFA'da, okul çıkışında liseli öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada Halil D. (16) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karnelerini aldıktan sonra okuldan çıkan lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Halil D., bacağından yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada liseli öğrenciler, olay yerine polis gelmeden kaçtı. Kavgada bacağından yaralanan Halil D. ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Bahçelievler Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel

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