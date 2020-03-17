Şanlıurfa'da okul kantininde hırsızlık yaptığı iddiası
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul kantininde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:22
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde okul kantininde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir okulun kantininden çeşitli gıda malzemelerinin çalınması üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde hırsızlığı yaptığı tespit ettiği İ.K'yı gözaltına aldı. Zanlının yapılan ilk sorgusunda malzemeleri 150 TL karşılığında 2 kişiye sattığını belirtmesi üzerine bu adreslerde yapılan aramada, okul kantininden çalınan çeşitli ürünler ile 1 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Hırsızlığı gerçekleştiren zanlı gözaltına alınırken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir okulun kantininden çeşitli gıda malzemelerinin çalınması üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde hırsızlığı yaptığı tespit ettiği İ.K'yı gözaltına aldı. Zanlının yapılan ilk sorgusunda malzemeleri 150 TL karşılığında 2 kişiye sattığını belirtmesi üzerine bu adreslerde yapılan aramada, okul kantininden çalınan çeşitli ürünler ile 1 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Hırsızlığı gerçekleştiren zanlı gözaltına alınırken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Asayiş Büro, Şanlıurfa, Güncel
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