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Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sorumluluk sahasında bulunan okul kantinlerini denetleyerek işletmecileri sağlık ve hijyen konusunda uyardı.

10.09.2019 10:32 Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sorumluluk sahasında bulunan okul kantinlerini denetleyerek işletmecileri sağlık ve hijyen konusunda uyardı.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta okul kantinleri olmak üzere denetimlerini şekilde sürdürüyor. Hijyen, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı gibi durumları denetleyen ekipler, okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerin ve son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin satılması sonucu çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı işletmecileri uyardı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş ürünlere el konulduğu ve işletmeler hakkında işlem yapıldığı belirtilerek, ekiplerin okul kantinlerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yaşam

Kaynak: İHA

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