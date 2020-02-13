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Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.

13.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:27Şanlıurfa'da okullar 1 gün daha tatil edildi
Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışından dolayı okulların 1 gün daha tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilimiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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