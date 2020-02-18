Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haber

Şanlıurfa'da örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

18.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:20Şanlıurfa'da örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
'nın ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede çalınan 75 küçükbaş hayvanın bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Gerekli çalışmalarını tamamlayan ekipler, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Zanlılardan M.Y. ve A.V. çalınan saklandıkları yerde gözaltın alındı, 75 küçükbaş hayvan da burada bulundu. Ekipler, diğer 2 zanlının da yakalanması için başlatılan çalışmalarını ise sürdürüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla tutuklandı.
Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.
Hayvanların sahibi de çalışmalarından dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Şanlıurfa, Jandarma, Harran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 12:08:47