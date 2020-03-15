Şanlıurfa'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi
Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
15.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:26
Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının Türkiye 'de görülmesiyle birlikte belediye ekipleri, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.
Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, ilçe genelinde aralıksız bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.
Ekipler, okullar, camiler, taziye evleri, Kuran kursları, parklar, sosyal tesisler, muhtar evleri ve kültür merkezileri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.
Ekipler, mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürüterek, vatandaşların bu salgından etkilenmemelerini hedefliyor.
Öte yandan, Haliliye Belediyesi, korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesindeki gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14-23 Mart 2020 tarihleri arasında hizmetlerine ara verme kararı aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınının Türkiye 'de görülmesiyle birlikte belediye ekipleri, tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.
Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, ilçe genelinde aralıksız bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.
Ekipler, okullar, camiler, taziye evleri, Kuran kursları, parklar, sosyal tesisler, muhtar evleri ve kültür merkezileri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.
Ekipler, mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürüterek, vatandaşların bu salgından etkilenmemelerini hedefliyor.
Öte yandan, Haliliye Belediyesi, korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesindeki gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14-23 Mart 2020 tarihleri arasında hizmetlerine ara verme kararı aldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Haliliye Belediyesi, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok