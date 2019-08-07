Şanlıurfa'da otluk alanda yangın

Şanlıurfa
'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü
ilçesi Akbayır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber
vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle bölgedeki bir kaç ağacın da zarar gördüğü öğrenildi.
Bu arada, yetkililer vatandaşları uyararak, otluk alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.