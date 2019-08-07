Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da otluk alanda yangın

Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.08.2019 15:14 Şanlıurfa'da otluk alanda yangın
Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle bölgedeki bir kaç ağacın da zarar gördüğü öğrenildi.
Bu arada, yetkililer vatandaşları uyararak, otluk alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.

Şanlıurfa, Karaköprü, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17   Canını kurtaran esnafla kucaklaştı
17:17   BURSA REZİDANSTA 400 BİN LİRALIK UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR
17:17   İSTANBUL-PARASINI ALAMADIĞI İDDİASIYLA ÇALIŞTIĞI RESTORANI KUNDAKLADI
17:17   DİYARBAKIR BAKAN SOYLU 7 AYDA 146 TERÖRİST, İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU
17:17   İSTANBUL ATAŞEHİR'DE TEMİZLİKÇİ KADININ 4. KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA
17:17   Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
17:16   Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "İsraf ve tasarruf" konulu konferans verildi