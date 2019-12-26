Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı - Haber

Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, sabah saatlerinde otobüs duraklarında soğukta bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor.

26.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:12 Şanlıurfa'da otobüs duraklarında çorba ikramı

Haliliye Belediyesi, sabah saatlerinde otobüs duraklarında soğukta bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, mobil çorba aracı önünde kuyruk oluşturuyor.Şanlıurfa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Haliliye Belediyesi 'Gönül Çorbası' sloganı ile duraklarda çorba ikramına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların içini ısıtmak için sabah erken saatlerinde mobil çorba aracıyla çorba ve ekmek ikramında bulunuyor. Ücretsiz dağıtılan çorbadan almak isteyenler, dağıtımın yapıldığı araç önünde kuyruk oluşturuyor. 



Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi - Haber
15:07   Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2) - Haber
15:03   Isparta Mekke Eğitim Vakfı'nda 3. eğitim binası temeli atıldı - Haber
15:02   Belediye personeline cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verildi - Haber
15:02   Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
26.12.2019 15:13:37