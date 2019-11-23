Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı - Haber

Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

23.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:54Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı
'da otomobilin apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Müslüm Tüysüz idaresindeki 35 DC 5547 plakalı otomobil, Şehitlik Mahallesi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, bir apartmanın yaklaşık 10 metre derinliğindeki bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Fatma ve çocukları Ayşe, Mustafa Ahmet Tüysüz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bahçedeki otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şanlıurfa, İpekyolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:56 Van öğretmenler, ara tatilde okulun bahçe duvarını renklendirdi
10:56 Karabük şehit aybüke öğretmenin annesi öğretmenlerde ve kız çocuklarında aybüke'mi arıyorum
10:55 Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)
10:55 Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama
10:52 TSOF Başkanı Apaydın: "Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor"
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
23.11.2019 10:58:45