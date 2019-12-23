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Şanlıurfa'da otomobil çalan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'da otomobil çalan cezaevi firarisi yakalandı.

23.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:35
'da otomobil çalan cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesinin Buhara Mahallesi'nde otomobil çalındığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi S.A'nın bir otomobili çalıştırmayınca başka bir aracı "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıp kaçtığını tespit etti.
Cezaevi firarisi olduğu belirlenen S.A'yı yakalayan ekipler, çalıntı aracı da buldu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da otomobil çalan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: AA


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