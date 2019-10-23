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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

23.10.2019 20:36Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek öldü, 2 kişi yaralandı.
Ramazan Turna idaresindeki 42 AEA 994 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 54. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada otomobilden fırlayan 1 yaşındaki bebek Ahmet Çağan Turna, hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Türban Turna, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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