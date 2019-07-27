Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27.07.2019 13:56 Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasır Ahmet (38) olay yerinde hayatın kaybetti, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:59   Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
03:46   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:42   Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
03:40   Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı
03:31   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:21   Bursa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
03:03   Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı