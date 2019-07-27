Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.27.07.2019 13:56
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasır Ahmet (38) olay yerinde hayatın kaybetti, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Akçakale-Suruç kara yolunun Büyüknaneli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasır Ahmet (38) olay yerinde hayatın kaybetti, isimleri belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
Kaynak: AA