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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yasin Başak'ın kullandığı 63 DR 816 plakalı otomobil, Şanlıurfa- kara yolunun Çamlıdere mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü Yasin Başak ve eşi Hatice Başak (38) ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Hatice Başak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailenin yaralı 3 ferdinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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