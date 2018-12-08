Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçe girişinde meydana geldi. İzzet F. idaresindeki 63 FB 826 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İzzet ve eşi Hülya ile çocukları Halil, Osman ve Ayaz F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan 4 yaşındaki Ayaz F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Bozova,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:16