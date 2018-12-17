Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yücekan Timarcıoğlu idaresindeki 46 FJ 818 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 15'inci kilometresiki Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Devrilen araçta sürücü ile Akif Timarcıoğlu yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır,Siverek,Şanlıurfa
Kaynak: AA