Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
16.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:42
Mehmet Çiftdal yönetimindeki 07 ZZ 448 plakalı otomobil, Viranşehir- Siverek yolu Dilimli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Zerga, çocukları Atiye, Melek ve Sevda Çiftdal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Siverek, Güncel