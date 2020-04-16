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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

16.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:42
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Mehmet Çiftdal yönetimindeki 07 ZZ 448 plakalı otomobil, Viranşehir- Siverek yolu Dilimli Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Zerga, çocukları Atiye, Melek ve Sevda Çiftdal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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