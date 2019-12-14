Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı - Haber

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

14.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:06Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
'nın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ahmet Temel (23) idaresindeki 36 KC 563 plakalı otomobil, Şanlıurfa- kara yolunun 68. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Berat Çınar (29), İkra İnşirah Peker (6), Songül Temel (23), Nazlı Şen (44), Havin Güneş (13) ve Belsim Nurgül Çınar (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Tekirdağ'da lezzet şöleni - Haber
13:43 Karaca mağarası'nı 120 bin kişi ziyaret etti - Haber
13:42 'Yakmam' dediği sobadan zehirlenip, öldü - Haber
13:37 Küle dönen mobilya atölyesi ekiplerce yıkılacak - Haber
13:36 Jandarma'dan okul servislerine denetim - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 13:44:13