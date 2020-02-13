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Şanlıurfa'da otomobil, kamyona çarptı 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralıŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

13.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:39
'da otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA'nın ilçesinde kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki kamyona çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu Kızlar Mahallesi yakınlarınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen Ahmet Akçiçek'in (42) idaresindeki 42 TP 617 plakalı otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontolden çıkıp önünde ilerleyen Vedat Demirel'in (44) kullandığı 72 EK 398 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Akçiçek ile yanında bulunan Ömer Akçiçek, Sadriye Akçiçek ve Zülfikar Akçiçek'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet, Ömer ve Sadriye Akçiçek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zülfikar Akçiçek ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kamyon şoförü Vedat Demirel'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da otomobil, kamyona çarptı 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Kaynak: DHA


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