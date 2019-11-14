Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

14.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:35Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Çirkin yönetimindeki 63 YF 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 4 kişiden sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çirkin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.



Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:23 BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
19:23 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
19:19 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı
19:18 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
19:18 İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:26:06