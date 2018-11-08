Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 HE 206 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Mahsun Ercan ve Berat Keşim ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır,Siverek,Şanlıurfa
08 Kasım 2018 Perşembe 20:26