08 Kasım 2018, 20:26
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Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 HE 206 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Mahsun Ercan ve Berat Keşim ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır,Siverek,Şanlıurfa
08 Kasım 2018 Perşembe 20:26