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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

02.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:50Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
'nın ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Serkant Özceylan (44) idaresindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, Karacadağ Kayak Merkezi yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Bahar (37), Zehra (23), Fatime (11), Senanur (9) ve Sudenaz Özceylan (5) yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 14:12:21