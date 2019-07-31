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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

31.07.2019 22:58 Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinden mahalle yönüne giden Fatih Dal (24) yönetimindeki 63 NR 053 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Berat (2), Zekiye (20) ve Hüseyin Kurt (23) ile Nurullah (1) Zekiye (29) ve Zeliha Gürek (17) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Viranşehir, Karatepe, Güncel

Kaynak: DHA

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