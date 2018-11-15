Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:59



15 Kasım 2018 Perşembe 13:59

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun20'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet M yönetiminde ki 33 TY 805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan Sıdıka, Hüseyin ve Furkan M. yaralandıYaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. - ŞANLIURFA