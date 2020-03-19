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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

19.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:26
Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Şanlıurfa 'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. 63 EN 459 plakalı otomobilin sürücüsü Cavit Yıldız direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

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