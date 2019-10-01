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Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01.10.2019 17:57Şanlıurfa'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenmeyen 01 SK 986 plakalı otomobil, 31 ACD 372 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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