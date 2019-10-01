Şanlıurfa
'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik
ilçesinde otomobil tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenmeyen 01 SK 986 plakalı otomobil, 31 ACD 372 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.