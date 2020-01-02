Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü - Haber

Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

02.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:38 Şanlıurfa'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü
'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Şani Efendi Caddesi'nde iki kişinin bulunduğu 63 HH 933 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda otomobildeki kardeşler İbrahim (45) ve Mikail Deniz yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden İbrahim Deniz, kurtarılamadı.
Mikail Deniz'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:15   ''Her şey KO-MEK ile başladı'' - Haber
16:15   Ailesi hastanedeyken evinde çıkan yangında öldü - Haber
16:14   Ordu'da buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı, 2 araç devrildi - Haber
16:14   EÜ'de "TÖMER Öğrencileri Buluşuyor" - Haber
16:10   Erzurumlu görme engelli Berna'nın Umre hayali gerçekleşti - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 16:17:18