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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı 3 ölü

ŞANLIURFA'da, kimliği belirsiz kişilerce plakası bilinmeyen araçtan seyir halindeki otomobile, tabanca ve tüfek ile ateş açıldı.

03.10.2019 17:18Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı 3 ölü
ŞANLIURFA'da, kimliği belirsiz kişilerce plakası bilinmeyen araçtan seyir halindeki otomobile, tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Saldırıda, otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları arıyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Şanlıurfa- Mardin yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Mardin yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YV 162 plakalı otomobile, plakası bilinmeyen araçtan kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Yoldan geçen sürücülerin silahlı saldırı ihbarıyla olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Ali Elvan, Ahmet Kubat ile Hüseyin Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise otomobil ile çevrede inceleme yaptı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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