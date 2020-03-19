Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
19.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:14
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki M.P'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 63 ZL 875 plakalı otomobil, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki M.P'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel