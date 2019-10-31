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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin çarptığı 66 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

31.10.2019 19:50Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin çarptığı 66 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 CRL 68 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun Şirinkuyu Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım Açık'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Açık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu öğrenen Açık'ın yakınları hastane önüne geldi.
Teslim olan ve gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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