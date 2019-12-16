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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

16.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:00Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Viranşehir- karayolunun Bahçelievler Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84) henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Özkan, yolun kenarına düştü.
Ağır yaralanan Özkan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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