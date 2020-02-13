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Şanlıurfa'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:51Şanlıurfa'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü
'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Akçiçek idaresindeki 42 TP 617 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Vedat Demirel 72 EK 398 yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akçiçek ile yanında bulunan Ömer ve Sedriye Akçiçek, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Zülfikar Akçiçek ise 112 Acil Servis ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, tır şoförü Demirel'in ifadesine başvurdu.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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