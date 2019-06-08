08.06.2019 19:41
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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı Yolda yatan sürücüsü için vatandaşlar seferber olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar kazada yaralanan sürücü için seferber oldu.

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yolda yatan sürücüsü için vatandaşlar seferber oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar kazada yaralanan sürücü için seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet K. karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 YM 454 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan yaralının yardımına koştu. Bir yandan yaralının başında ambulansı bekleyen vatandaşlar diğer yandan ise kendisiyle ilgilendi. Ambulansın bir türlü gelmediğini iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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