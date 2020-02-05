Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Mehmet Karaca (20) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Halil Salman (25) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Mehmet Karaca'nın kullandığı 63 AZ 431 plakalı kamyonetle İbrahim Halil Salman (25) yönetimindeki 06 PFR 04 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı Salman'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.