Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
16.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:50
Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti yeşil özen yolu güzergahında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilmeyen 27 BIE 28 plakalı otomobil ile 27 ADR 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bölgedeki hastanelere kaldırdı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti yeşil özen yolu güzergahında meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilmeyen 27 BIE 28 plakalı otomobil ile 27 ADR 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bölgedeki hastanelere kaldırdı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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