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Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

09.10.2019 17:28Şanlıurfa'da
Şanlıurfa Valiliğince sınır hattındaki belirlenen bölgelerin "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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