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Şanlıurfa'da özel güvenlik bölgesi uygulaması

ŞANLIURFA Valiliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti.

09.10.2019 17:56Şanlıurfa'da özel güvenlik bölgesi uygulaması

ŞANLIURFA Valiliği, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı' harekatının başlamasının ardından Şanlıurfa Valiliği sınır hattını Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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