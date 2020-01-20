Şanlıurfa'da park etme kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa
'da park etme meselesinden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Viranşehir
ilçesindeki Ceylanpınar
Caddesi'nde bulunan Maliye
Otoparkı önünde araç park etme meselesinden Dodukan ve Cemkan ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi ile seken kurşunlardan çevrede bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.