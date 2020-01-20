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Şanlıurfa'da park kavgası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aşiretten aileler arasında park etme nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

20.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:54Şanlıurfa'da park kavgası: 7 yaralı
'nın ilçesinde iki aşiretten aileler arasında park etme nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Viranşehir ilçesi Caddesi üzerinde bulunan parkın yanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aşirete mensup aileler arasında araç park etme yüzünden çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, yoldan geçen 3 kişi de seken kurşunlarla yaralandı. Olayda yaralanan toplam 7 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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